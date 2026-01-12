Donna incinta trovata morta in casa a Verona | disposta l’autopsia per chiarire le cause del decesso

Una donna di 39 anni, di origine keniota e in gravidanza, è stata trovata senza vita nella sua abitazione a Verona, nel quartiere Borgo Nuovo. L’intera vicenda è attualmente al vaglio delle autorità, che hanno disposto un’autopsia per chiarire le cause del decesso. La notizia ha suscitato attenzione nella comunità locale, mentre le indagini sono in corso.

Una 39enne keniota è stata trovata priva di vita nel quartiere Borgo Nuovo. Una donna di 39 anni, di origine keniota e in stato di gravidanza, è stata trovata priva di vita nel pomeriggio di domenica 11 gennaio all'interno della propria abitazione nel quartiere Borgo Nuovo, a Verona, in via Taormina. Secondo quanto emerso dai primi accertamenti, sul corpo della donna non sarebbero stati riscontrati segni di violenza, così come non risultano evidenze di effrazione nell'appartamento. L'ipotesi ritenuta al momento più probabile dagli inquirenti è quella di un decesso per cause naturali, forse a seguito di un malore, ma sarà l'autopsia – già disposta a scopo prudenziale vista la giovane età e la gravidanza – a fornire risposte definitive.

