Trovato morto in casa a 23 anni giallo sulle cause del decesso

Sarà l'autopsia, richiesta dal pubblico ministero di turno, a chiarire le cause del decesso di Christian Polchi il 22enne residente nella frazione di Fratte di Sassofeltrio ritrovato cadavere in una abitazione di corso Europa. La scoperta del corpo senza vita del giovane di origini est europee è.

Christian, trovato morto a 23 anni nella casa della nonna: è il giallo di Natale - L’allarme è scattato nella notte tra domenica e lunedì quando il giovane è stato trovato senza vita all’interno della casa in Corso Europa a Sassofeltrio. msn.com

Trovato morto a casa della nonna: è giallo - Il giovane condivideva un alloggio popolare con l'anziana parente, sulla quale pendeva una procedura di sfratto. today.it

ISERNIA. 40enne trovato morto in casa: si sospetta un'intossicazione da monossido di carbonio Potrebbe essere stata un'intossicazione da monossido di carbonio la causa del decesso di uno straniero 40enne che viveva nel centro storico di Isernia. Pakistan - facebook.com facebook

