Vandalismo a San Giovanni Rotondo | lapide dedicata a partigiano distrutta in un gesto di profondo disprezzo storico

Questa mattina, qualcuno ha preso di mira una lapide dedicata a un partigiano a San Giovanni Rotondo. La targa è stata distrutta con un gesto chiaro di disprezzo. La comunità si è subito mobilitata per chiedere chiarezza e fare luce su quanto accaduto.

Una lapide dedicata a un partigiano è stata distrutta in un atto di vandalismo avvenuto a San Giovanni Rotondo, nel territorio del Gargano. L'episodio, avvenuto nei giorni scorsi, ha suscitato un'ondata di indignazione tra la comunità locale e tra gli operatori culturali e storici. Il monumento, situato in un luogo di memoria pubblica, era stato eretto per commemorare la figura di un combattente della Resistenza, un uomo che, durante la Seconda Guerra Mondiale, si oppose al regime fascista e al suo alleato nazista. Il gesto, non ancora attribuito a nessun soggetto, è stato interpretato come un atto di profondo disprezzo verso il passato, in particolare verso i valori della libertà, della giustizia e della resistenza al totalitarismo.

