Investita e in fin di vita Angelika Hutter condannata per triplice omicidio stradale

Angelika Hutter, 34enne tedesca, è gravemente ferita dopo essere stata investita da un’auto nel Bellunese. Il 6 luglio 2023, Hutter aveva causato un incidente in cui aveva travolto e ucciso un bambino di due anni, il padre e la nonna, mentre passeggiavano sul marciapiede. La donna, condannata per triplice omicidio stradale, si trova in fin di vita a causa delle gravi ferite riportate.

È in fin di vita dopo essere stata investita da una macchina Angelika Hutter, 34enne tedesca che il 6 luglio del 2023 alla guida di un’auto aveva travolto e ucciso nel Bellunese un bambino di due anni, il papà e la nonna, che stavano passeggiando sul marciapiede. L’incidente è avvenuto a Ronco all’Adige (Verona), dove la donna stava camminando lungo la strada dopo essere scappata dalla struttura sanitaria per la riabilitazione di persone con disagi psichici che l’aveva in consegna. Da marzo del 2024 si trovava in una struttura psichiatrica. Hutter, investita da un’auto guidata da un 77enne poco dopo l’allontanamento dalla “Casa don Girelli”, era stata condannata a 4 anni e 8 mesi per triplice omicidio stradale, pena molto bassa patteggiata dopo il riconoscimento della sua seminfermità mentale. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Investita e in fin di vita Angelika Hutter, condannata per triplice omicidio stradale Leggi anche: Angelika Hutter in fin di vita, investita mentre fuggiva: cosa è successo Leggi anche: Angelika Hutter in fin di vita, è stata investita da un’auto: nel 2023 travolse e uccise un’intera famiglia Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. E' Angelika Hutter la donna investita a Ronco: aveva sterminato una famiglia in auto. E' grave. Angelika Hutter fugge dalla comunità e viene investita: è in fin di vita la donna della strage di Santo Stefano di Cadore - Angelika Hutter, la 34enne tedesca condannata per l’investimento mortale di padre, figlio e nonna a Santo Stefano di Cadore, è in gravissime condizioni dopo essere stata travolta ... msn.com

Fugge dalla comunità e viene investita: è in fin di vita la donna che provocò la strage di Santo Stefano di Cadore - Angelika Hutter, la 34enne tedesca che investì padre, figlio e nonna, è stata travolta da un'auto Angelika Hutter, la 34enne tedesca condannata per aver travolto e ucciso padre, figlio e nonna a Santo ... tpi.it

Angelika Hutter in fin di vita, è stata investita da un’auto: nel 2023 travolse e uccise un’intera famiglia - Angelika Hutter, la 34enne di origine tedesca condannata in via definitiva a quattro anni e otto mesi per aver investito e ucciso un'intera famiglia il ... fanpage.it

Angelika Hutter investita da un'auto dopo la fuga dalla comunità, è in fin di vita: è la donna che travolse e sterminò una famiglia in Cadore x.com

Il papà di Giorgia Cagliani, investita e uccisa con Milena Marangon: «Rabbia perché l'autista esce dal carcere dopo tre mesi No. La sua vita è distrutta come la mia» - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.