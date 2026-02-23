Sanremo e sesso | le canzoni più audaci e sensuali della storia del Festival da Pensiero stupendo a Made in Italy

Le canzoni più audaci e sensuali di Sanremo, come “Pensiero stupendo” e “Made in Italy”, sono state al centro di discussioni per il loro contenuto provocatorio. La causa di questa attenzione risiede nelle scelte musicali e nei testi che trasmettono sensualità, spesso nascoste tra le note. Le interpretazioni degli artisti e i gesti sul palco rafforzano il messaggio, creando un’atmosfera più intima e sfuggente rispetto alla scena ufficiale. Questa duplice anima del Festival continua a suscitare reazioni contrastanti.

C 'è un Sanremo ufficiale, fatto di abiti couture, standing ovation e polemiche da prima serata. E poi c'è un Sanremo sotterraneo, che scorre tra le parole dei testi, negli sguardi, nei corpi che si muovono sul palco. È il Sanremo del desiderio. Dagli anni Settanta a oggi, l'Ariston è stato anche un luogo in cui la sessualità ha trovato spazio, prima in forma allusiva, quasi sussurrata, poi sempre più esplicita e rivendicata. A ricostruire questa traiettoria è la classifica stilata dalla community di Wyylde, social network europeo che ha votato le canzoni più audaci e sensuali della storia del Festival, offrendo uno spaccato interessante su come è cambiato il modo di raccontare l'intimità tra passato e presente.

