Terrorismo | sindaca Salis ' mai andata a sentire Hannoun pronta a querelare'

La sindaca Salis sottolinea di aver evitato commenti sulle indagini riguardanti Mohammad Hannoun, ma esprime preoccupazione per gli sviluppi recenti. La sua posizione evidenzia l’importanza di mantenere rispetto e riserbo durante le procedure giudiziarie, pur manifestando la volontà di tutelare i propri diritti attraverso eventuali azioni legali. La questione si inserisce nel più ampio dibattito sulla gestione del terrorismo e della sicurezza pubblica.

Roma, 29 dic. (Adnkronos) - "Avevo scelto il silenzio sulle indagini che hanno portato all'arresto di Mohammad Hannoun perché non si commentano le inchieste in corso ma quello che sta succedendo in queste ore è intollerabile. Querelerò chiunque in questi giorni sta diffondendo la falsa notizia secondo cui il 17 settembre avrei portato altri sindaci ad ascoltare Hannoun in piazza De Ferrari". Lo dice la sindaca di Genova, Silvia Salis, in un video sui social. "Invito chiunque sta diffondendo falsi fotomontaggi e false notizie su questa cosa a chiedere scusa. E invito gli altri sindaci a fare come me: querelare chiunque ci stia diffamando".

