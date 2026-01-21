Valentino Abbagnato | Sua qualità? L' affetto ti faceva sentire di famiglia

Valentino Abbagnato è ricordato per la sua capacità di trasmettere affetto e rispetto, elementi che si sono radicati profondamente nella memoria di chi lo ha conosciuto. La sua attenzione ai dettagli e il suo modo di prendersi cura degli altri hanno lasciato un’impronta significativa, rendendo il suo rapporto con le persone unico e sincero. La sua presenza, caratterizzata da autenticità e sensibilità, rimane un esempio di umanità e dedizione.

(LaPresse) “Si ricordava tutto, dai miei 19 anni ad oggi. Una testa veramente incredibile. Cosa ricordo di lui? L’affetto che mi ha dato, non solo il rispetto che avevo nei suoi confronti. Ero onorata di conoscerlo”. Così la direttrice del copro di ballo del Teatro dell’Opera di Roma, Eleonora Abbagnato, in uscita dalla camera ardente di Valentino. “Se ha dato supporto alla mia carriera? Tantissimo, perché la moda è sempre stata legata alla danza, agli artisti, quindi è uno dei grandi che veramente mancherà. Era un amante dell’arte e della cultura e rispettava tantissimo gli artisti”, sottolinea ancora l’ex ballerina, che poi conclude: “Una sua grande qualità? L’affetto, ti faceva sentire come una famiglia”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Valentino Garavani si è spento oggi nella serenità della sua residenza romana, circondato dall’affetto dei suoi cari. Aveva 93 anniValentino Garavani, rinomato stilista italiano nato a Voghera nel 1932, si è spento oggi nella sua residenza romana all’età di 93 anni.

Valentino, aperta la camera ardente: Alessandro Michele, Eleonora Abbagnato e turisti da tutto il mondoAlle 11 di oggi è stata aperta la camera ardente di Valentino presso la sua maison a Roma, dopo alcune ore di attesa.

