Villa Torlonia tra poesia e leggerezza un viaggio nell' opera di Calvino | in scena Ester Viola e Giuseppe Cederna

Villa Torlonia apre due serate dedicate a Italo Calvino, portando in scena Ester Viola e Giuseppe Cederna. Gli attori interpretano brani e riflessioni che ripercorrono il rapporto tra poesia, città e leggerezza, nel parco storico romano. La prima serata si concentra sulla poesia e sulla leggerezza, mentre la seconda approfondisce il pensiero dell’autore tra narrativa e cultura urbana. Un modo per riscoprire Calvino attraverso parole e emozioni dal vivo.

Villa Torlonia dedica due appuntamenti a Italo Calvino, mettendo in dialogo scena teatrale e riflessione culturale attraverso due eventi che ne attraversano l'opera e il pensiero, tra poesia, città e leggerezza.Si parte venerdì 6 febbraio (ore 21) con Giuseppe Cederna in "Marcovaldo", spettacolo.

