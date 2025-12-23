Technotown | scienza creativa e feste a Villa Torlonia

Technotown, situato a Villa Torlonia a Roma, propone un calendario di laboratori, workshop ed esperienze dedicati a scienza, arte e sostenibilità. Da 24 dicembre 2025 a 6 gennaio 2026, l’evento offre occasioni di apprendimento e divertimento per tutte le età, in un ambiente stimolante e coinvolgente. Un’opportunità per scoprire e sperimentare in modo creativo, in un contesto che unisce innovazione e rispetto per l’ambiente.

Cosa: Un calendario ricco di laboratori, workshop ed esperienze tra scienza, arte e sostenibilità.. Dove e Quando: Roma, Technotown (Villa Torlonia), dal 24 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026.. Perché: Per vivere le festività in modo intelligente e creativo, con biglietto d'ingresso simbolico a 1 euro.. Le festività natalizie a Roma si tingono di innovazione e scoperta grazie al fitto programma proposto da Technotown, l'Hub della scienza creativa situato all'interno della splendida cornice di Villa Torlonia. In un periodo solitamente dedicato alla tradizione, l'assessorato alla Scuola, Formazione e Lavoro di Roma Capitale, in collaborazione con Zètema Progetto Cultura, offre un'alternativa stimolante per chi vuole allontanarsi dai soliti schemi e immergersi nel "fare" creativo.

