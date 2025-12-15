La Misericordia di Bibbiena tira le somme | quasi 4mila servizi svolti nel solo 2025
Nel 2025, la Misericordia di Bibbiena ha realizzato quasi 4.000 interventi, evidenziando il ruolo fondamentale della confraternita nel territorio. Il bilancio dell’anno evidenzia la varietà di servizi offerti, tra emergenza, trasporto, Protezione Civile, antincendio boschivo e partecipazione alle manifestazioni pubbliche.
