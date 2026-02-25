Coreografia proibita al Briamasco | multati 14 ultras della Nuova Guardia

Quattordici ultras riconducibili al gruppo “Nuova Guardia” sono stati sanzionati dalla Questura. Al centro del provvedimento, una coreografia non autorizzata esibita sugli spalti dello stadio Briamasco durante la partita contro il Lecco. Un gesto di protesta contro il divieto di trasferta imposto ai supporter ospiti. I fatti risalgono al 31 gennaio, quando allo stadio Briamasco si è giocata la sfida tra Trento e Lecco, valida per il campionato di Serie C girone A. L’incontro si è disputato senza tifosi lecchesi, in base a un provvedimento prefettizio adottato per motivi di ordine pubblico, legati alla rivalità tra le due tifoserie e a precedenti episodi di tensione. Secondo quanto ricostruito, un gruppo di ultras della “Nuova Guardia” ha prima affisso, nella notte precedente alla gara, uno striscione all’esterno dell’impianto con contenuti ritenuti offensivi nei confronti delle forze di polizia. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Cambio della guardia al vertice di Neonatologia e Nido del "Salesi": Ilaria Burattini nuova direttriceIlaria Burattini è stata nominata nuova direttrice della Neonatologia e Nido del presidio pediatrico

Leggi anche: “Lo Schiaccianoci”, in scena a Modena con la nuova coreografia di Mauro Bigonzetti