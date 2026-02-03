Caso Audero le possibili sanzioni | sicura la maxi-multa all’Inter forse il divieto di trasferta

Durante la partita tra Cremonese e Inter, un petardo ha colpito il portiere Audero, lasciandolo stordito. Ora si parla di sanzioni pesanti per i nerazzurri, tra cui una maxi-multa certa e forse anche il divieto di trasferta per i tifosi dell’Inter. La società e le autorità attendono le decisioni ufficiali dopo l’episodio che ha sconvolto l’intero stadio.

Dopo il brutto episodio avvenuto durante Cremonese-Inter, con il portiere dei grigiorossi Audero stordito da un petardo lanciato dal settore occupato dagli interisti, ci si aspetta una dura risposta nei confronti del tifo organizzato nerazzurro.. Il punto di Tuttosport, Corsera e Gazzetta. Le possibili sanzioni al tifo nerazzurro. Si legge su Tuttosport, a firma di Ivan Cardia: "Domani il giudice sportivo si pronuncerà sui fatti di Cremona: tutto dipende dal referto arbitrale, ma non ci sono dubbi sull'omologazione del risultato, dato che Emil Audero ha proseguito la gara, nonostante il petardo lanciato dal settore ospiti ed esploso a pochi passi da lui.

