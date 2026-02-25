Trenord non solo binari | oltre 500 treni soppressi per problemi di acqua e wc intasati

Lodi, 25 febbraio 2026 – Oltre 500 corse soppresse, in un solo anno, per problemi legati allo svuotamento dei reflui e al r ifornimento delle acque chiare a bordo treno. È il dato che riaccende la protesta del Comitato Viaggiatori e Pendolari del Sud-Milano e Lodigiano, accreditato dal 2005 presso Regione Lombardia, che torna a denunciare le gravi criticità del servizio ferroviario sulle linee S1 e S12, tra le più frequentate dell’area metropolitana. I numeri emergono dalla risposta fornita dall’ assessore regionale ai Trasporti Franco Lucente, a un’interrogazione consiliare, sul funzionamento delle toilette dei treni e sulla gestione dei reflui. MELEGNANO - IPOTESI NUOVA TANGENZIALE ESTERNA SUD MILANO - FAVOREVOLE L’ASSESSORE REGIONALE FRANCO LUCENTE - FOTO CANALIANSA - PER REDAZIONE SUD MILANOMETROPOLI - LUCIDITAVECCHIO I dati. Nel dettaglio, Trenord ha comunicato che nel 2025 sono state soppresse 233 corse per serbatoi pieni e mancanza d’acqua e altre 286 per wc intasati, per un totale di 519 cancellazioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

