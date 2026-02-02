Sciopero Trenord i treni soppressi a Saronno

Questa mattina a Saronno molti viaggiatori si sono ritrovati con i treni soppressi a causa dello sciopero di Trenord. La stazione è rimasta invasa da persone che cercavano di capire se e quando avrebbero potuto partire. La situazione ha creato disagi e confusione tra chi aveva già programmato i propri spostamenti.

Sciopero Trenord, l'ira dei pendolari: "Illegale, soppressi anche i treni nelle fasce garantite" Milano si sveglia ancora una volta con ritardi e cancellazioni sui treni. Sciopero treni, grandi disagi sulle linee Trenord, non rispettate le fasce di garanzia tra Saronno e Milano Oggi si registrano importanti disagi sulle linee Trenord tra Saronno e Milano a causa di uno sciopero dei lavoratori. Sciopero Trenord: cancellati anche i treni delle fasce garantiteSul tabellone a Como San Giovanni annuncio della cancellazione dei treni per Milano Centrale e la Svizzera già dalle 6.30. Ma in teoria tra le 6 e le 9 le corse devono arrivare a destinazione. Sciopero dei treni, ritardi e cancellazioni anche nelle fasce dei pendolari - FotoIndetto dai lavoratori di Trenord per la giornata del 2 febbraio ha interessato anche le fasce di garanzia dei pendolari. Il sindacato Orsa ha confermato lo sciopero di oggi che finirà alle 3 di notte. A Milano e in tutta la Lombardia a rischio i treni della società Trenord, lo sciopero non riguarda invece Atm Milano - quindi metro, bus e tram funzioneranno regolarmente - né Trenitali. Trenord, sciopero il 2 febbraio: rischio disagi per i pendolari, ecco i treni garantiti

