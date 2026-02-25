Trenitalia Puglia | rimodulazione dell’offerta ferroviaria dal 5 all’8 marzo

Variazione degli orari delle Frecce, degli Intercity e dei regionali per lavori di potenziamento tecnologico e infrastrutturale a Bari Centrale Dal 5 all’8 marzo è prevista una rimodulazione dell’offerta ferroviaria sulle linee Bari-Lecce, Bari-Foggia, Bari-Taranto e Bari-Bitritto per lavori di potenziamento tecnologico nella stazione di Bari Centrale. Alcune Frecce saranno limitate a BarlettaFoggiaAnconaPesaro, con soppressione della tratta in direzione sud. Altre saranno soppresse interamente; due coppie di Frecce proseguiranno su Lecce via Taranto-Brindisi, bypassando la fermata di Bari Centrale con allungamento dei tempi di viaggio fino a 60 minuti. Alcuni Intercity arriveranno e partiranno da San Severo e Foggia, altri proseguiranno su Lecce bypassando Bari Centrale via Taranto-Brindisi con fermata aggiuntiva a Bari Villaggio del Lavoratore, altri saranno cancellati. Una coppia di Intercity diretta a Villa San Giovanni partirà e arriverà a Taranto. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Trasporti: Trenitalia, modifiche circolazione ferroviaria tra Roma Tiburtina e OstienseDal 9 all’11 gennaio e dal 30 gennaio al 1 febbraio, saranno apportate modifiche alla circolazione ferroviaria tra Roma Tiburtina e Roma Ostiense.

Trenitalia, circolazione ferroviaria sospesa tra le stazioni di Latina e Formia-GartaTrenitalia ha annunciato che tra le stazioni di Latina e Formia-Gaeta ci saranno sospensioni del traffico ferroviario a partire dalle 23:20 del 30 gennaio fino alle 3:00 del 2 febbraio.