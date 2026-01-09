Trasporti | Trenitalia modifiche circolazione ferroviaria tra Roma Tiburtina e Ostiense

Dal 9 all’11 gennaio e dal 30 gennaio al 1 febbraio, saranno apportate modifiche alla circolazione ferroviaria tra Roma Tiburtina e Roma Ostiense. Si consiglia di verificare gli orari aggiornati prima di pianificare gli spostamenti, poiché alcune corse potrebbero essere soggette a variazioni o limitazioni. Restare informati è importante per garantire un viaggio senza inconvenienti.

Durante i fine settimana che vanno dal 9 all'11 gennaio e dal 30 gennaio al 1 febbraio, si verificheranno delle modifiche significative alla circolazione ferroviaria tra le stazioni di Roma Tiburtina e Roma Ostiense. Queste modifiche sono necessarie per consentire lo svolgimento delle operazioni legate alla costruzione della nuova fermata di Pigneto. I lavori in corso comporteranno delle variazioni per quanto riguarda i treni regionali delle linee FL1 Orte-Fiumicino Aeroporto, per i quali i treni saranno limitati o originari esclusivamente a Roma Tiburtina e Roma Ostiense, e FL3 Roma-CesanoViterbo, che vedranno anch'essi i treni limitati o originari a Roma Ostiense.

