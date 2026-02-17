Tredici Pietro | Solo chi cade si rialza A Sanremo canto la forza degli errori
Pietro Tredici ha spiegato che, dopo aver fallito più volte, si è rialzato grazie alla passione per la musica. Durante l’ultima esibizione a Sanremo, ha deciso di cantare la forza che si trova nei propri errori, affrontando il palco con determinazione. In un momento di pausa nello studio di Soundcheck, lo si vede con la chitarra in mano, concentrato nel trovare gli accordi giusti, e sembra quasi di vedere suo padre in lui.
Milano – C’era un ragazzo. Lo vedi nello studio di Soundcheck – il format musicale del nostro giornale (online da giovedì) – ricurvo sulla chitarra a cercare accordi accattivanti e pensi: identico a suo padre. Ad attestare che Tredici Pietro, 28 anni, è figlio di Gianni Morandi non serve l’anagrafe, bastano l’aspetto e i gesti. Poi, però, ci pensa Uomo che cade col suo mix di influenze urban, cantautorali e quel testo sulle cadute e ripartenze di una vita viva a tirarlo fuori dall’ombra paterna facendone una delle più calde promesse di questo Sanremo 2026. Pietro, un pensierino sul Festival lei già l’aveva già fatto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Sanremo 2026, Tredici Pietro in gara con Uomo che cade
