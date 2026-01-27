sanremo 2026 tredici pietro gli autori e il significato di uomo che cade

Sanremo 2026 si avvicina, con Tredici Pietro tra i partecipanti. Il cantante debutterà con il brano Uomo che cade, ora disponibile in presave. Questo evento rappresenta un’importante occasione per conoscere nuove interpretazioni musicali e approfondire il significato di un brano che potrebbe lasciare il segno.

Tredici Pietro sarà per la prima volta in gara al Festival di Sanremo con il brano Uomo che cade, disponibile in presave. Tredici Pietro, rapper e cantautore già reduce da un tour sold out e importanti collaborazioni, sarà per la prima volta in gara al Festival di Sanremo con il brano Uomo che cade, disponibile in presave. L’inedito è scritto da Tredici Pietro insieme ad Antonino Dimartino. La musica è di Antonino Dimartino e Marco Spaggiari. È prodotto da Vanegas; la produzione aggiuntiva è di Giovanni Pallotti, Fudasca, Sedd e Montesacro. Uomo che cade fonde influenze hip hop, R’n’B e cantautorali, dando vita a un arrangiamento dal groove raffinato. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

