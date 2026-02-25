Tre giorni di allenamenti test fisici e momenti di confronto con i tecnici della federazione Penelope Di Concetto da Jesi a Formia al raduno della squadra nazionale under 12

Penelope Di Concetto, proveniente da Jesi, si è allenata a Formia per tre giorni, dedicandosi a test fisici e incontri con i tecnici della federazione. La partecipazione al raduno della squadra nazionale under 12 ha rappresentato un’occasione importante per migliorare le proprie capacità e sviluppare rapporti con gli altri giocatori. Durante gli allenamenti, ha mostrato impegno e determinazione, affrontando ogni momento con entusiasmo. La sua presenza nel gruppo sottolinea la crescita delle giovani promesse.

Una bellissima esperienza, un passo avanti concreto nella propria crescita, tecnica ma soprattutto di relazione. Penelope Di Concetto, insieme al coach del Mta Pro Team Paolo Ticà, si è recata a Formia, nel Lazio, dove ha sede il Centro di preparazione Olimpica: Di Concetto, tennista del Mta Jesi, ha avuto infatti la possibilità di partecipare al raduno della squadra nazionale under 12 femminile. Per la giovane tennista classe 2014, campionessa regionale under 11, si è trattato di tre giorni davvero intensi: allenamenti, test fisici, momenti di confronto con i tecnici della Federazione sotto la supervisione del Responsabile Tecnico fino all'under 16 Germano Di Mauro, e John Tirelli, responsabile under 12; ma c'è stata anche tanta amicizia, relazioni e confronto, con le compagne di team giunte da tutta Italia.