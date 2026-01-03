A Foggia eccellenze della scherma nazionale | tre giorni di allenamenti ad alto livello

Foggia ospiterà dal 3 al 5 gennaio il ‘New Year Fencing Camp-Fioretto 2026’, un evento dedicato agli appassionati di scherma. Organizzato dalla Asd Olympia presso il Palazzetto della Scherma, l’allenamento si rivolge a atleti e tecnici desiderosi di perfezionare le proprie competenze con programmi di alto livello. L’evento rappresenta un’importante occasione di confronto e crescita per il panorama schermistico locale e nazionale.

Dal 3 al 5 gennaio la città di Foggia sarà protagonista della grande scherma con il 'New Year Fencing Camp-Fioretto 2026', allenamento tecnico di alto livello organizzato dalla Asd Olympia presso il Palazzetto della Scherma a Foggia. Il Camp, patrocinato dal Coni Puglia, è dedicato alla.

