A Foggia eccellenze della scherma nazionale | tre giorni di allenamenti ad alto livello

Da foggiatoday.it 3 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Foggia ospiterà dal 3 al 5 gennaio il ‘New Year Fencing Camp-Fioretto 2026’, un evento dedicato agli appassionati di scherma. Organizzato dalla Asd Olympia presso il Palazzetto della Scherma, l’allenamento si rivolge a atleti e tecnici desiderosi di perfezionare le proprie competenze con programmi di alto livello. L’evento rappresenta un’importante occasione di confronto e crescita per il panorama schermistico locale e nazionale.

Dal 3 al 5 gennaio la città di Foggia sarà protagonista della grande scherma con il ‘New Year Fencing Camp-Fioretto 2026’, allenamento tecnico di alto livello organizzato dalla Asd Olympia presso il Palazzetto della Scherma a Foggia. Il Camp, patrocinato dal Coni Puglia, è dedicato alla. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

a foggia eccellenze della scherma nazionale tre giorni di allenamenti ad alto livello

© Foggiatoday.it - A Foggia eccellenze della scherma nazionale: tre giorni di allenamenti ad alto livello

Leggi anche: Villaricca, Elisa Maisto giovane talento della scherma: a 11 anni già protagonista a livello nazionale

Leggi anche: Mondiali Master di scherma, Zurlo porta Foggia sul gradino più alto del podio: è oro nel fioretto a squadre

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

A Foggia il “New Year Fencing Camp - Fioretto 2026” con le eccellenze della scherma nazionale; A Foggia il “New Year Fencing Camp – Fioretto 2026”, tre giorni di grande scherma al Palazzetto; Nazionale in casa, impianti al gelo: a Manfredonia l’orgoglio delle Azzurrine e le ombre sugli impianti sportivi.

foggia eccellenze scherma nazionaleA Foggia eccellenze della scherma nazionale: tre giorni di allenamenti ad alto livello - Dal 3 al 5 gennaio la città di Foggia sarà protagonista della grande scherma con il ‘New Year Fencing Camp- foggiatoday.it

foggia eccellenze scherma nazionaleA Foggia il “New Year Fencing Camp - Fioretto 2026” con le eccellenze della scherma nazionale - Presso il Palazzetto della Scherma a Foggia “New Year Fencing Camp – Fioretto 2026”, allenamento tecnico di alto livello organizzato dalla A. foggiacittaaperta.it

A Foggia il “New Year Fencing Camp – Fioretto 2026”, tre giorni di grande scherma al Palazzetto - Foggia diventa capitale della scherma italiana con il “New Year Fencing Camp – Fioretto 2026”, in programma dal 3 al ... immediato.net

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.