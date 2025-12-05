Winter books festa del libro d’inverno | una fiera di tre giorni dedicati ai libri con incontri ospiti e presentazioni

Dal 12 al 21 dicembre negli spazi del Noz presso i Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo, si svolgerà la prima edizione di Winter Books - Festa del Libro d’Inverno, organizzata da ADESI - Associazione degli Editori Siciliani Indipendenti), Cresm - Centro di Ricerche Economiche e Sociali per il. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

On Thursday December 11th at 6:30 PM Riccardo Fregoso will be at Micamera – In conversation with Matteo Zampollo, Rolling Stone Italia – to launch his new book: 'Winter Light' (Setanta Books, 2025). Booksigning will follow ? After his acclaime - facebook.com Vai su Facebook

Voce Books (@vocebooks) / Posts / X Vai su X

Catania Book Festival, una vera Festa del libro - Ritorna, con un calendario fittissimo di appuntamenti, «Catania Book Festival, la Fiera Internazionale del Libro e della Cultura di Catania», giunto alla quinta edizione con numeri sempre più ... Come scrive gazzettadelsud.it

A Castelnuovo arriva la Festa del libro, tra panchine letterarie e bookcrossing - Il 7 e 8 ottobre al Brolo delle Melanie, a Castelnuovo del Garda, inizia la Festa del libro: ecco le novità. Si legge su veronaoggi.it

Staffetta di lettura per la Festa del Libro - la Giornata mondiale del Libro e del Diritto d’Autore, che ricorre il 23 aprile, verrà festeggiata ... tempostretto.it scrive

Festa del libro medievale e antico di Saluzzo - Una vitale esplosione di colori illuminerà la quarta edizione della Festa libro medievale e antico di Saluzzo, che si svolgerà da venerdì 25 a domenica 27 ottobre 2024, con tappe di avvicinamento sul ... Scrive ideawebtv.it

Pif Book Party: grande festa per il nuovo libro di Pif - è diventato famoso unendosi al branco delle irriverenti Iene targate Italia 1 e ha girato il mondo come Testimone per MTV, guadagnandosi ... Da elle.com

Festa del Libro a Vimercate - Si alza il sipario sulla dodicesima edizione della "Festa del Libro e degli Autori" organizzata dalla libreria "Il Gabbiano di Vimercate". Riporta monzatoday.it