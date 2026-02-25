Travolto da un furgone lungo il raccordo Terni-Orte operaio Anas in codice rosso

Incidente stradale nel pomeriggio di oggi in corrispondenza di un cantiere sul Rato: 35enne trasportato in ospedale, accertamenti in corso Incidente stradale nel pomeriggio di oggi lungo il raccordo Terni-Orte in corrispondenza di un cantiere mobile dell’Anas. Secondo una prima ricostruzione, un operaio Anas è stato travolto da un furgone mentre stava lavorando. L’impatto si è verificato in un tratto in cui si procede a senso unico di marcia. Per cause in corso di accertamento, il veicolo ha investito il cantoniere, un uomo di 35 anni, poi trasportato in codice rosso all’ospedale di Terni. Sul posto, per i rilievi del caso, gli agenti della polizia stradale di Terni e i tecnici di Anas per la gestione della viabilità che ha riportato inevitabili disagi. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

