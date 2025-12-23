Incidente lungo il raccordo Perugia-Bettolle 22enne in ospedale in codice rosso

Nella serata di lunedì 22 dicembre, si è verificato un incidente lungo il raccordo Perugia-Bettolle, all’altezza di Petraia, nel comune di Cortona. Due veicoli si sono scontrati poco prima delle 21, causando il trasporto di una persona in ospedale in codice rosso. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la situazione.

Incidente lungo il raccordo Perugia-Bettolle nella serata di lunedì 22 dicembre. Per cause in fase di accertamento poco prima delle 21 due auto si sono scontrate all'altezza di Petraia, nel comune di Cortona, provincia di Arezzo, lungo la carreggiata in direzione Perugia.

