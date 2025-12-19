Travolto in un cantiere Anas sul raccordo a Corciano | grave un operaio di Vasto FOTO

Un incidente grave si è verificato venerdì mattina sul raccordo Ra6 tra Perugia e Bettolle, coinvolgendo un operaio di Vasto in un cantiere Anas a Corciano. L’uomo è rimasto gravemente ferito, mentre i soccorsi sono intervenuti prontamente per prestare assistenza. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire, ma l’accaduto desta preoccupazione e richiama l’attenzione sulla sicurezza nei cantieri stradali.

Incidente stradale sul raccordo Perugia-Bettolle: investe due addetti Anas e poi si ribalta con l'auto - Chiusa provvisoriamente una corsia sul tratto in direzione Firenze ... corrieredellumbria.it

Perde il controllo dell’auto e investe un operaio dell’Anas: chiusa una corsia sulla Perugia-Bettolle - L’uomo è rimasto a terra con traumi significativi, è stato stabilizzato sul posto dai sanitari e trasferito d’urgenza in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di ... msn.com

