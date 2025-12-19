Travolto in un cantiere Anas sul raccordo a Corciano | grave un operaio di Vasto FOTO
Un incidente grave si è verificato venerdì mattina sul raccordo Ra6 tra Perugia e Bettolle, coinvolgendo un operaio di Vasto in un cantiere Anas a Corciano. L’uomo è rimasto gravemente ferito, mentre i soccorsi sono intervenuti prontamente per prestare assistenza. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire, ma l’accaduto desta preoccupazione e richiama l’attenzione sulla sicurezza nei cantieri stradali.
Un operaio di Vasto è rimasto coinvolto in un incidente stradale venerdì mattina lungo il raccordo Ra6 Perugia - Bettolle, nel territorio di Corciano.L'uomo, 53 anni, era impegnato in un cantiere Anas al km45 quando sarebbe stato investito da un'auto che, per cause da accertare, transitava. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
