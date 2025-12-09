Trasporto pubblico locale continua il braccio di ferro tra Trotta e sindacati | slitta il passaggio ad Air

Tempo di lettura: 3 minuti Riunione in Prefettura quest’oggi sul trasporto pubblico locale e sul caso Trotta Bus, l’azienda ormai prossima a lasciare il servizio urbano in città alla società AIR della Regione Campania. Al centro del confronto, il fatto che il passaggio di consegne – dato più volte per imminente – sia slittato nuovamente, tanto che ormai si parla di una presa in carico del servizio da parte di AIR nella seconda decade del prossimo gennaio. Alla riunione erano presenti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali del comparto trasporti: Cgil, Cisl, Uil e Ugl, insieme ai sindacati regionali Uil Trasporti, Filt Cgil, Fit Cisl e Ugl Autoferro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

