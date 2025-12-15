Indagine estiva sul trasporto pubblico locale in riviera Amr | Giudizio complessivamente positivo degli utenti

L’indagine estiva sulla soddisfazione degli utenti del trasporto pubblico locale nella riviera romagnola rivela un giudizio complessivamente positivo. I risultati, presentati il 25 novembre a Villa Torlonia di San Mauro Pascoli, offrono un quadro dettagliato delle percezioni e delle esigenze dei viaggiatori durante la stagione estiva.

Il 25 novembre a Villa Torlonia di San Mauro Pascoli, sono stati presentati i risultati dell’indagine di Customer Satisfaction per misurare il livello di soddisfazione degli utenti dei servizi estivi di trasporto pubblico locale nella riviera romagnola.Dopo i saluti istituzionali. Ravennatoday.it

