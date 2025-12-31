Occhi su strade e scuole la Provincia di Sondrio investe | 65 milioni di euro tra presente e futuro

La Provincia di Sondrio investe 65 milioni di euro per migliorare le strade e le scuole, ponendosi come un punto di collegamento tra i Comuni e la Regione. Pur spesso considerata marginale, essa lavora con impegno per ottimizzare le risorse disponibili e contribuire a un futuro più stabile per il territorio, affrontando le sfide di una riforma incompleta e mantenendo un ruolo fondamentale nel mantenimento e nello sviluppo delle infrastrutture locali.

Sondrio – Si posiziona in mezzo, tra Comuni e portatori di interesse da una parte e Regione dall’altra, è l’“ente spesso definito inutile, “sfregiato“ nel 2014 da una riforma incompiuta (la Delrio, ndr), che in realtà lavora – e tanto – utilizzando ogni euro disponibile per contribuire a disegnare, per quanto possibile, un futuro meno incerto per il nostro territorio”. L’ente è la Provincia e ieri il presidente Davide Menegola e i suoi dirigenti hanno voluto fare il punto su questo 2025 “impegnativo e sfidante finalizzato alla “costruzione di una visione comune per il futuro della Valle”. I fattori di rischio ci sono e fanno tremare i polsi: spopolamento, denatalità, rischio di isolamento, carenza di personale qualificato, il presupposto però è uno solo e imprescindibile: “in un territorio fragile e complesso come il nostro, nessuno può permettersi di procedere da solo”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

