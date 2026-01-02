Crans-Montana il padre di una delle vittime di Corinaldo | Rabbia immensa servono controlli rigorosi

Il padre di una delle vittime di Corinaldo esprime profonda rabbia per la tragedia, sottolineando l’importanza di controlli più rigorosi nei luoghi pubblici. In una situazione di emergenza, la mancanza di requisiti di sicurezza adeguati può avere conseguenze drammatiche. È essenziale rafforzare le normative e i controlli per prevenire incidenti simili e tutelare la sicurezza di tutti.

"Sono vicino al dolore delle famiglie che stanno vivendo questa tragedia. È l'ennesima situazione che si verifica in un luogo aperto al pubblico, autorizzato e che non aveva, invece, quei requisiti di sicurezza necessari che consentono in una situazione di pericolo o di caos di poter uscire. Quello che resta allora come ora

