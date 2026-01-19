Madama Oliva sempre più green | Lavoriamo per un packaging 100% sostenibile

Madama Oliva, azienda leader nel settore delle olive da tavola, annuncia il proprio impegno verso la sostenibilità ambientale con la presentazione del primo bilancio di sostenibilità. Con sede a Carsoli, in provincia dell’Aquila, l’azienda si impegna a sviluppare un packaging 100% sostenibile, rafforzando la propria attenzione alla tutela dell’ambiente e alla responsabilità sociale.

MADAMA Oliva, con il suo quartier generale a Carsoli, in provincia dell’Aquila, si conferma leader in Italia nel settore delle olive da tavola fresche, presenta il primo bilancio di sostenibilità. "Madama Oliva continua a coltivare il proprio impegno verso l’ambiente, le persone e il territorio – commenta Sabrina Mancini, direttrice marketing di Madama Oliva – e nel bilancio di sostenibilità 2024 racconta i risultati raggiunti e gli obiettivi futuri, guidati dal nostro green claim "Nourishing the Future", che esprime la volontà di nutrire il futuro, appunto, con scelte consapevoli e responsabili". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

