auto carburanti e inflazione truffa dem il nuovo attacco di trump alla transizione green

Donald Trump ha ribadito che la crisi dei prezzi negli Stati Uniti è una “truffa” e una “bufala” perpetrata dai democratici. Il presidente ha sostenuto ancora una volta che i prezzi stanno calando in tutto il Paese, respingendo la frustrazione degli elettori per il costo della vita, diventato un crescente rischio politico per i repubblicani. “Penso che l'accessibilità economica sia la truffa più grande”, ha dichiarato Trump, che da tempo propone tagli drastici agli standard di efficienza dei consumi di carburante per auto, criticando i requisiti introdotti dal predecessore Joe Biden per ridurre le emissioni dei veicoli, definiti “ridicolmente gravosi”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

