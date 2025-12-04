Auto carburanti e inflazione truffa dem Il nuovo attacco di Trump alla transizione green
Donald Trump ha ribadito che la crisi dei prezzi negli Stati Uniti è una “truffa” e una “bufala” perpetrata dai democratici. Il presidente ha sostenuto ancora una volta che i prezzi stanno calando in tutto il Paese, respingendo la frustrazione degli elettori per il costo della vita, diventato un crescente rischio politico per i repubblicani. “Penso che l'accessibilità economica sia la truffa più grande”, ha dichiarato Trump, che da tempo propone tagli drastici agli standard di efficienza dei consumi di carburante per auto, criticando i requisiti introdotti dal predecessore Joe Biden per ridurre le emissioni dei veicoli, definiti “ridicolmente gravosi”. 🔗 Leggi su Iltempo.it
L'erario con i carburanti auto fa cassa (~20 mld€/anno)... se in Italia arrivassero sulle strade le auto elettriche previste da PNIEC, 4,3 mln al 2030 (impossibile sarebbero 800k/anno), lo Stato perderebbe 4-5 mld€/anno di entrate. da leggere @CarloStagnaro su Vai su X
UE valuta di permettere la vendita di auto a combustione post-2035 se alimentate da carburanti rinnovabili, verdetto ufficiale a fine dicembre. https://auto.everyeye.it/notizie/motori-termici-2035-passo-ue-diesel-hvo100-845909.html?utm_medium=Social&ut - facebook.com Vai su Facebook
Rc auto, il salasso delle polizze: prezzo medio a 415 euro (cresciuto molto più dell’inflazione) - Aumentano ancora, sebbene con un tasso di crescita minore, i prezzi medi della Rc Auto che nel secondo trimestre sono saliti del 3,7% con una media di 415 euro. Secondo corriere.it
In Spagna inflazione luglio +2,7%, aumenta prezzo dei carburanti - In Spagna gli aumenti dei prezzi dell'elettricità e dei carburanti sono stati i due principali fattori responsabili del balzo verso l'alto dell'inflazione a luglio: è quanto indicato dall'Istituto ... Si legge su ansa.it
Rc auto a prezzi stracciati sul web. Ma è una truffa, scatta la denuncia - Un altro automobilista, stavolta a Comacchio, è finito nella trappola di un malvivente, ma per fortuna gli uomini dell’Arma ... ilrestodelcarlino.it scrive