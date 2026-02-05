Boom di turisti in Abruzzo nel 2025 | le presenze superano quota 8,8 milioni

Nel 2025, l’Abruzzo ha registrato un vero e proprio boom di turisti, superando gli 8,8 milioni di presenze. La crescita più evidente si è vista nella provincia dell’Aquila, che ha fatto registrare numeri record. Numerosi visitatori hanno scelto questa regione per le sue bellezze naturali e i borghi storici, portando un’onda di visitatori senza precedenti.

Ad illustrare il dato delle presenze e degli arrivi turistici per il 2025 è stato il sottosegretario con delega al turismo Daniele D'Amario La quota del mercato estero rappresenta un elemento molto positivo per il mercato abruzzese, indicandone l'attrattività e la qualità. Il dato favorevole sugli arrivi all'aeroporto di Pescara ha contribuito sensibilmente, ma il vero salto di qualità è stato raggiunto grazie all'innalzamento degli standard da parte degli operatori del settore spiega D'Amario. La provincia dell'Aquila registra una crescita significativa nel turismo, con un +32,13% di presenze e un +23,77% di arrivi, grazie all'aumento dell'attrattività delle aree montane e dei parchi naturali, sostenuti da servizi di qualità nelle aree interne.

