Tragico incidente stradale a Calco | due morti

Tragico schianto con tre auto e un camion coinvolti lungo la SP342. Ma per due delle quattro persone ferite non c'è stato purtroppo più nulla da fare Terribile incidente stradale con due persone morte a Calco: a perdere la vita due uomini di 51 e di 70 anni. Lo schianto è avvenuto alle ore 15.40 di oggi, mercoledì 25 febbraio, lungo la Sp342 già teatro di altri incidenti in passato, e ha visto coinvolti un autoarticolato e tre macchine. Ancora in via di ricostruzione l'esatta dinamica dell'accaduto: i veicoli si sarebbero scontrati frontalmente, violento l'impatto. L'allarme è scattato in codice rosso, massima urgenza, per prestare aiuto alle 4 persone coinvolte nel sinistro. Si tratta di un ragazzo di 24 anni, di una ragazza di 26, di un uomo di 70 e di un quarto di 51 anni. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

