Tragico incidente | due morti in autostrada

Due persone hanno perso la vita in un incidente avvenuto sabato sera sull’autostrada A16 Napoli-Canosa. L’incidente si è verificato intorno alle 21.00, ma ancora non sono chiare le cause. Sul posto sono arrivati i soccorritori, ma purtroppo per le vittime non c’è stato niente da fare. Le autorità stanno lavorando per ricostruire la dinamica e gestire il traffico, che ha subito lunghe code.

