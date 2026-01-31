Tragico incidente | due morti in autostrada

Due persone hanno perso la vita in un incidente avvenuto sabato sera sull’autostrada A16 Napoli-Canosa. L’incidente si è verificato intorno alle 21.00, ma ancora non sono chiare le cause. Sul posto sono arrivati i soccorritori, ma purtroppo per le vittime non c’è stato niente da fare. Le autorità stanno lavorando per ricostruire la dinamica e gestire il traffico, che ha subito lunghe code.

Terribile incidente stradale intorno alle ore 21.00 di sabato 31 gennaio in autostrada sull'A16 Napoli-Canosa. All'altezza dello svincolo per Nola due automobili si sono scontrate per ragioni in via di accertamento. Due sessantenni sono morti. Sul posto le autorità competenti che hanno effettuato.🔗 Leggi su Napolitoday.itImmagine generica

