Un’altra tragedia in solitudine | non dà notizie di sé trovato morto in casa
Un’altra tragedia in solitudine: un uomo, senza aver lasciato comunicazioni, è stato trovato senza vita nel suo appartamento. La polizia e i vigili del fuoco sono intervenuti dopo aver constatato la sua assenza e aver accesso all’abitazione. La scoperta evidenzia ancora una volta il rischio della solitudine e la necessità di attenzione nei confronti di persone isolate.
Non dava notizie di sé e la polizia con i vigili del fuoco si sono introdotti nel suo appartamento, ma l’uomo era morto da tempo. È successo questa mattina in via Giulia, poco prima delle 9:00 in un condomino poco dopo piazza Volontari Giuliani in direzione San Giovanni. Si trattava di un uomo. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
