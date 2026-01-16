Un’altra tragedia in solitudine | non dà notizie di sé trovato morto in casa

Un’altra tragedia in solitudine: un uomo, senza aver lasciato comunicazioni, è stato trovato senza vita nel suo appartamento. La polizia e i vigili del fuoco sono intervenuti dopo aver constatato la sua assenza e aver accesso all’abitazione. La scoperta evidenzia ancora una volta il rischio della solitudine e la necessità di attenzione nei confronti di persone isolate.

