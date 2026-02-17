Tragedia della solitudine Morto in casa da giorni I cani si cibano di lui

Un uomo di 51 anni è morto da diversi giorni nella sua casa a Gualdo Tadino, e i tre pitbull che con lui vivevano si sono mangiati il suo corpo. La causa del decesso è stata un malore improvviso che non ha dato modo di chiedere aiuto. Quando i vicini hanno rotto il silenzio, hanno trovato la scena terribile: l’appartamento lasciato senza nessuno che si prendesse cura di lui e i cani affamati che si sono rivolti a un gesto estremo.

GUALDO TADINO (Perugia) Cinquantunenne stroncato da un malore, con la salma rimasta in casa per giorni e dilaniata dai tre pitbull, rimasti senza cibo, che vivevano con l'uomo. Un dramma solitario e terribile si è consumato nella frazione di Rigali, nel comune di Gualdo Tadino, dove domenica pomeriggio i carabinieri hanno fatto una scoperta che ha lasciato attonita l'intera comunità. In una piccola abitazione di campagna è stato infatti rinvenuto il corpo senza vita del 51enne, riverso a terra: la morte risalirebbe a giorni prima del ritrovamento. Accanto alla salma, tre cani di razza pitbull dimostravano segni di agitazione e ferite evidenti.