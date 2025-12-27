Si accascia a terra e muore | tragedia in via Torrebianca

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si sente male e si accascia a terra, poi muore nonostante l’intervento dei soccorritori. Una tragedia che si è verificata questa mattina, intorno alle 7:00, in via Torrebianca, in prossimità di via Carducci. La donna, ultrasessantenne, stando a quanto si apprende era malata da tempo. I sanitari. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

si accascia a terra e muore tragedia in via torrebianca

© Triesteprima.it - Si accascia a terra e muore: tragedia in via Torrebianca

Leggi anche: Tragedia in strada. Esce dal supermercato, si accascia a terra e muore

Leggi anche: Uomo si accascia a terra e muore. La tragedia in mezzo alle case

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Stazione, tragedia al terminal di via Fazello: donna scende dal pullman, si accascia e muore; Tragedia in strada. Esce dal supermercato, si accascia a terra e muore; Scende dal bus, si accascia e muore: la tragedia in stazione a Palermo; Malore dentro la pasticceria della piazza, si accascia al suolo davanti agli altri clienti e muore sul colpo.

accascia terra muore tragediaScende dall'autobus e si accascia a terra. Muore una donna di 45 anni - Una donna di 45 anni, di origine nigeriana, è morta improvvisamente nella mattinata di oggi in via Tommaso Fazello, a Palermo, subito dopo essere scesa da un pullman proveniente da Roma. tp24.it

accascia terra muore tragediaVanda Mazzer ha un malore in strada: la 76enne si accascia a terra e muore sotto gli occhi della figlia: «Un gruppo di 15enni ha cercato di salvarla» - ODERZO Si sente male mentre sta per salire in auto, soccorsa da un gruppo di studenti che si sono dati da fare anche se purtroppo l’anziana poi non ce l’ha fatta. ilgazzettino.it

accascia terra muore tragediaNatale tragico a Caorle: 61enne si accascia a terra e muore tra le braccia dei soccorritori - Dramma a Caorle: uomo di 61 anni trovato privo di sensi in strada, morto nonostante i tentativi di rianimazione. nordest24.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.