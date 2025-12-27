Si accascia a terra e muore | tragedia in via Torrebianca

Si sente male e si accascia a terra, poi muore nonostante l'intervento dei soccorritori. Una tragedia che si è verificata questa mattina, intorno alle 7:00, in via Torrebianca, in prossimità di via Carducci. La donna, ultrasessantenne, stando a quanto si apprende era malata da tempo.

Vanda Mazzer ha un malore in strada: la 76enne si accascia a terra e muore sotto gli occhi della figlia: «Un gruppo di 15enni ha cercato di salvarla» - ODERZO Si sente male mentre sta per salire in auto, soccorsa da un gruppo di studenti che si sono dati da fare anche se purtroppo l’anziana poi non ce l’ha fatta. ilgazzettino.it

Natale tragico a Caorle: 61enne si accascia a terra e muore tra le braccia dei soccorritori - Dramma a Caorle: uomo di 61 anni trovato privo di sensi in strada, morto nonostante i tentativi di rianimazione. nordest24.it

Morire mentre si gioca. E' qualcosa di assurdo. Un ragazzo di 15 anni che sta giocando a pallone, corre, ride, chiama la palla, tira, vive. E d'un tratto di accascia a terra, il cuore è impazzito. Per Paul Nana Ampong correre su un campo significava abitare il prop - facebook.com facebook

