Si accascia a terra e muore tragedia in pieno centro a Colleferro

Un uomo di 86 anni è deceduto questa mattina a Colleferro, in via Fontana dell'Oste, a seguito di un malore improvviso mentre camminava per strada. La tragedia si è verificata nel centro urbano, suscitando grande cordoglio tra la comunità locale. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Tragedia in strada a Colleferro questa mattina. Uomo di 86 anni mentre percorreva a piedi via Fontana dell'Oste, nella parte bassa del centro urbano, si è accasciato a terra in preda ad un malore.L'arrivo dei soccorritori ed il massaggio cardiacoAlcuni passanti hanno allertato i soccorsi e sul.

Tragedia in Friuli: si accascia mentre gioca con gli amici e muore davanti ai loro occhi - L’uomo, originario di Moggio Udinese e residente a Roveredo in Piano, si è accasciato a terra durante una pausa del gioco. nordest24.it

Scende dall'autobus e si accascia a terra. Muore una donna di 45 anni - Una donna di 45 anni, di origine nigeriana, è morta improvvisamente nella mattinata di oggi in via Tommaso Fazello, a Palermo, subito dopo essere scesa da un pullman proveniente da Roma. tp24.it

Passeggiata al mare finisce in tragedia: si accascia a terra e muore davanti ai passanti -> https://www.nordest24.it/tragedia-malore-zona-diga-sottomarina - facebook.com facebook

30’ Si è fatto male Morata: lo spagnolo si accascia a terra #InterComo 1-0 #SerieA #ForzaInter x.com

