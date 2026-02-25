Traffico Lazio del 25-02-2026 ore 17 | 30

Luceverde Lazio trovati nei pressi di Roma sulla via Salaria fino al 28 di febbraio riduzione della carreggiata per lavori all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe in direzione della tangenziale est al momento si registrano rallentamenti e code per una frana chiusa via di Fioranello tra via Appia Nuova via Ardeatina transito consentito ai soli residenti da oggi è fino al 26 febbraio senso unico alternato per lavori sulla statale 7 via Appia tra la Nemorense e la via dei Laghi nella fascia oraria 8:30 16:30 non si escludono disagi al traffico lavori notturni in programma sulla Pontina dalle 21 di questa sera alle 6 di domattina chiuso il tratto tra Castel Porziano Epomeo Ischia centro direzione Terracina con uscita obbligatoria allo svincolo per pratica di mare da Sonia cerquetani È tutto Grazie per l'attenzione un servizio alcune dell'ACI in con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

