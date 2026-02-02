Traffico Lazio del 02-02-2026 ore 17 | 30

Il traffico in Lazio questa sera si presenta intenso su più strade. Sulla Pontina ci sono code tra Pomezia e Aprilia in direzione Latina. Il raccordo anulare mostra carreggiate congestionate tra la Cassia e la Salaria e più avanti tra Nomentana e lo svincolo A24. Anche sulla Roma-Fiumicino e sulla via Ardeatina si circola lentamente. A Roma, alcune strade come via di San Sebastiano e il Vicolo dell’Annunziatella restano chiuse fino al 15 marzo per lavori. In provincia di Frosinone, sulla superstr

Luceverde Lazio trovati traffico intenso sulla via Pontina code a tratti tra Pomezia e Aprilia verso Latina trafficato anche il raccordo anulare carreggiata interna tra la Cassia e la Salaria e poi più avanti tra Nomentana e svincolo A24 stessa situazione in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e la via Anagnina ricordiamo che la via Ardeatina è chiusa a Roma via di San Sebastiano e Il Vicolo dell'Annunziatella fino al 15 marzo lavori in provincia di Frosinone sulla superstrada Sora Cassino chiusa in corrispondenza della galleria capodichina Atina superiore e Belmonte Castello deviazioni possibili sulla strada provinciale 259 lavori sono in programma questa notte sul tratto laziale dell'autosole dalle 22 chiusura dell' autostrada tra Guidonia Montecelio e il bivio per la Roma L'Aquila in direzione Napoli la riapertura è prevista domattina alle 6 lavori Questa notte anche sulla A12 roma-civitavecchia sempre dalle 22 stasera fino alle 6 di domani chiuso lo svincolo di Civitavecchia Sud per uscire dall'autostrada per le provenienze da Roma ma anche per entrare sulla stessa in direzione di Grosseto è tutto Grazie per l'attenzione un servizio a cura della C in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Restano lunghe le code sul raccordo anulare di Roma, con traffico molto intenso tra le uscite di Cassa Salaria e lo svincolo Tiburtina.

Nel primo pomeriggio di oggi, il traffico sulla A1 Roma-Napoli presenta rallentamenti e code tra Valmontone e Ferentino, prolungandosi sulla diramazione Roma Sud fino a Torrenova.

