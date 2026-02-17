Traffico Lazio del 17-02-2026 ore 17 | 30

Lavori in corso e incidenti causano rallentamenti nelle strade del Lazio. Questa mattina, i lavori tra Castel Madama e Tivoli sull'A24 Roma-Teramo rallentano il traffico in entrambe le direzioni, mentre nella capitale si formano code sulla Tangenziale, tra la Cassia bis Veientana e Nomentana. Sulla A24, tra la tangenziale e la Romanina, si registrano frequenti blocchi in uscita da Roma. La superstrada tra Sora e Cassino rimane chiusa a causa di lavori nelle gallerie di Capodichina, con deviazioni sulla provinciale 259. Nelle ore notturne, chiusure

luce verde Lazio Bentrovati sulla A24 roma-teramo rallentamenti per lavori tra Castel Madama e Tivoli nelle due direzioni consueti e spostamenti di queste ore a Roma sul Raccordo Anulare in coda in carreggiata interna tra Cassia bis Veientana sarai e proseguendo code a tratti tra Nomentana e Appia stessa situazione in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e La Romanina rallentamenti e code in uscita dalla capitale sul tratto Urbano della A24 roma-teramo dalla tangenziale al Raccordo Anulare prorogati al 15 marzo e lavori in provincia di Frosinone sulla superstrada Sora Cassino che resta chiusa in corrispondenza della galleria capodichina Atina superiore e Belmonte Castello le deviazioni sulla provinciale 259 lavori di notte alle porte di Roma sull'autosole tra le 22 e le 6 chiusura dell'autostrada tra Guidonia Montecelio e il bivio con la Roma L'Aquila in direzione di Napoli lavori anche sulla A12 roma-civitavecchia allo svincolo di Civitavecchia Sud svincolo che tra le 22 e le stesse era chiuso entrata in direzione di via Aurelia bene tutto Grazie per l'attenzione un servizio alcune dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

