Il Tribunale civile di Milano ha stabilito che i maltrattamenti esistono anche se la vittima non li percepisce. La causa deriva da comportamenti violenti del marito, che la donna non ha riconosciuto come abusi. La sentenza chiarisce che la violenza non dipende dalla consapevolezza della vittima, ma si manifesta comunque. Il giudice ha anche escluso che la separazione sia dovuta a comportamenti del marito. La decisione si basa su elementi concreti raccolti durante il processo, tra cui testimonianze e prove di aggressioni.

Il maltrattamento è frutto di percezione? O esiste in quanto tale, nonostante le vittime di comportamenti connotati da violenza non lo “sentano” come tale? Secondo una sentenza del Tribunale civile del distretto milanese, sezione famiglia, la risposta è sì alla prima domanda e no alla seconda. Fanno pensare le parole usate dai giudici specializzati che hanno deciso di rigettare la richiesta di addebito della separazione al marito di una donna di neanche cinquant'anni, con due figli avuti da una precedente relazione e un terzo nato dall'unione con l'attuale ricorrente. È bene precisare che l'uomo era stato "archiviato" dai maltrattamenti come si legge in sentenza, nonostante nello stesso atto vengano citati dei passaggi delle dichiarazioni della figlia maggiore di lei che riferisce di condotte violente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

"Lei non ha percepito i maltrattamenti". E per i giudici la separazione non è colpa del marito

