Picchiata a morte in casa dal marito | femminicidio in provincia di Ancona Lui è irreperibile fu arrestato per maltrattamenti un anno fa

Una cinquantenne di origini macedoni è stata trovata morta in un’abitazione di Pianello Vallesina, frazione di Monte Roberto in provincia di Ancona. Secondo le prime informazioni la donna sarebbe stata picchiata a morte dal marito, che è al momento irreperibile e non si è presentato questa mattina al lavoro. L’uomo, un connazionale, era tornato a vivere con la vittima dopo una separazione. Lui è già stato arrestato per maltrattamenti. La vittima si chiamava Sadjide Muslija, più volte durante l’anno ha ricevuto maltrattamenti da parte del marito, Nazif Muslija, anche lui 50enne. L’uomo era stato anche arrestato nell’aprile scorso dopo l’ennesima aggressione alla moglie. 🔗 Leggi su Open.online