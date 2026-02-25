Tra Pinerolo e Roletto il treno attraversa il passaggio a livello nonostante le sbarre alzate | Episodio di una gravità inaudita

Nella serata di ieri, martedì 24 febbraio 2026, un treno della linea Sfm2 Pinerolo-Chivasso ha attraversato il passaggio a livello sulla provinciale 195, tra Riva di Pinerolo e Bivio di Roletto, nonostante le sbarre fossero rimaste aperte. Il convoglio era appena partito dalla stazione di Pinerolo. Alcuni utenti hanno fotografato l'episodio postando le immagini sui social. Il fatto è in via di verifica da parte di Rfi e Trenitalia. L'assessora alla mobilità di Pinerolo, Giulia Proietti, ha stigmatizzato l'episodio con un post su Facebook: “Parliamo di sicurezza ferroviaria. Parliamo di mesi di chiusure, disagi, ritardi cronici sulla linea, interruzioni giustificate sempre con la stessa motivazione: stiamo investendo per aumentare la sicurezza. Parliamo di fondi Pnrr destinati proprio all’ammodernamento e alla messa in sicurezza dei passaggi a livello. E poi succede questo. È di una gravità inaudita. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

