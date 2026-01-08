Sbarre alzate ma treno in arrivo | film già visto al passaggio a livello di Francavilla

Stamattina a Francavilla Fontana si è ripetuto il consueto scenario al passaggio a livello: le sbarre alzate e il treno fermo in attesa del transito delle autovetture. Un episodio che ricorda quanto già accaduto in passato, evidenziando ancora una volta la necessità di attenzione e sicurezza nelle zone ferroviarie.

Il treno passa con le sbarre alzate Tam tam sulle chat dei cittadini - Un treno che transita a passo d’uomo e una fila di auto ferme al passaggio al livello con le sbarre alzate. ilrestodelcarlino.it

Sbarre del passaggio a livello alzate mentre sta per arrivare il treno. I pendolari: “Rischio”. L’azienda: sicurezza garantita - Ardenno (Sondrio), 7 novembre 2025 – I passaggi a livello nei pressi di Ardenno, dove è in corso la costruzione del sottopasso ferroviario, sono rimasti alzati mentre i treni circolavano regolarmente. ilgiorno.it

