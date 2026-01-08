Sbarre alzate ma treno in arrivo | film già visto al passaggio a livello di Francavilla
Stamattina a Francavilla Fontana si è ripetuto il consueto scenario al passaggio a livello: le sbarre alzate e il treno fermo in attesa del transito delle autovetture. Un episodio che ricorda quanto già accaduto in passato, evidenziando ancora una volta la necessità di attenzione e sicurezza nelle zone ferroviarie.
Le sbarre apertee il treno fermo, in attesa del passaggio delle autovetture. Stamattina, nelle campagne di Francavilla Fontana, è andato in scena un déjà vu. La stessa situazione si è infatti verificata più volte (un precedente articolo), là dove l'asfalto incrocia i binari, lungo la bretella che. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Leggi anche: Ardenno, le sbarre del passaggio a livello alzate mentre sta per sopraggiungere il treno: “S’è rischiato un incidente"
Leggi anche: Con lo scuolabus tenta di attraversare il passaggio a livello chiuso e rimane bloccata: bimbi terrorizzati dal treno in arrivo
Valtellina nel gelo, treni cancellati e ritardi fino a 120 minuti. Pendolari infuriati.
Sbarre alzate ma treno in arrivo: film già visto al passaggio a livello di Francavilla - Stamattina, nelle campagne di Francavilla Fontana, è andato in scena un déjà vu. brindisireport.it
Il treno passa con le sbarre alzate Tam tam sulle chat dei cittadini - Un treno che transita a passo d’uomo e una fila di auto ferme al passaggio al livello con le sbarre alzate. ilrestodelcarlino.it
Sbarre del passaggio a livello alzate mentre sta per arrivare il treno. I pendolari: “Rischio”. L’azienda: sicurezza garantita - Ardenno (Sondrio), 7 novembre 2025 – I passaggi a livello nei pressi di Ardenno, dove è in corso la costruzione del sottopasso ferroviario, sono rimasti alzati mentre i treni circolavano regolarmente. ilgiorno.it
SBARRE ALZATE, CASSE KO E SPORCIZIA: CAOS AL PARCHEGGIO Dopo il cambio di gestione per la sosta in città continuano la segnalazione degli utenti tra code, disservizi e sporcizia. - Segui tutte le notizie nella PRIMA edizione di TVA NOTIZIE in dir - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.