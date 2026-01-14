Racing physique Academy | nasce in Italia un nuovo modello di preparazione atletica per il motorsport

Racing Physique Academy nasce in Italia per offrire un nuovo modello di preparazione atletica nel motorsport. Il programma combina tecniche di allenamento professionale con metodologie scientifiche certificate, garantendo un approccio integrato e sostenibile nel tempo. L’obiettivo è migliorare le performance degli atleti, promuovendo una crescita progressiva e duratura, attraverso un percorso personalizzato e basato su evidenze scientifiche.

Allenarsi come un pilota professionista, ma con basi scientifiche certificate e un approccio integrato che guarda al lungo periodo. È questa l'ambizione del nuovo progetto lanciato da Racing Physique Academy (RPA), che introduce in Italia il primo protocollo scientifico strutturato per la preparazione atletica nel motorsport, sviluppato in collaborazione con lo Human Locomotion Lab dell'Università di Pavia. Il progetto, presentato a Milano l'11 dicembre presso l' Albert School di via Tortona, segna un passaggio importante per un settore che fino a oggi ha spesso affidato la preparazione fisica dei piloti a metodi non sempre standardizzati.

