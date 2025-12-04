Grande impianto fotovoltaico entra in funzione a Montalto | Modello di efficienza e sostenibilità

Avvio dell'operatività commerciale di un impianto fotovoltaico da 42,08 megawatt picco a Montalto di Castro. Il parco solare fa parte di una pipeline di sviluppo da 3,9 gigawatt che Cce Holding, organizzazione internazionale che si dedica alla transizione energetica, sta costruendo in Italia, e. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Grande impianto fotovoltaico entra in funzione a Montalto: "Modello di efficienza e sostenibilità"

