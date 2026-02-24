Meloni conferma il sostegno a Kiev | L' Europa parli con una sola voce

Il governo italiano sostiene con fermezza l’Ucraina dopo che le tensioni sono aumentate a causa delle recenti tensioni militari nella regione. Il ministro degli Esteri ha ribadito il supporto del paese, sottolineando l’importanza di un’unità europea nel rispondere alle sfide attuali. L’Italia si impegna inoltre a contribuire agli sforzi umanitari e alla ricostruzione, puntando a favorire un clima di stabilità e sicurezza per la popolazione ucraina. La situazione continua a richiedere attenzione e azioni coordinate.

AGI - Il governo italiano " rinnova la propria solidarietà e vicinanza" alle istituzioni e alla popolazione ucraina, "accompagna il processo negoziale promosso dagli Stati Uniti ", punta a "solide garanzie di sicurezza" per l'Ucraina, l'impegno umanitario portato avanti "costituisce il presupposto per la futura opera di ricostruzione della nazione, alla quale l'Italia partecipa con un ruolo di primo piano", l'obiettivo "rimane quello di creare le condizioni affinché la popolazione ucraina possa vivere in pace". La premier Giorgia Meloni oggi si è collegata in video conferenza nella riunione della coalizione dei volenterosi per ribadire l'appoggio a Kiev nel quarto anniversario dell'aggressione russa.