Roma sospiro di sollievo Wesley | gli esami escludono lesioni

Il sospiro di sollievo in casa Roma arriva dagli esami strumentali effettuati a Trigoria: Wesley ha evitato lesioni legamentose o fratture alla caviglia dopo il violento scontro con Rrahmani al Maradona. Secondo quanto appreso dalla redazione di serieagoal.it, l’esterno brasiliano ha riportato esclusivamente una forte contusione, quadro clinico che declassa l’allarme rosso scattato durante la sfida contro il Napoli a un semplice stop precauzionale. L’articolazione del calciatore, pur presentando un edema evidente, non ha subito danni strutturali, scongiurando i timori di un lungo calvario per lo scacchiere tattico di Gian Piero Gasperini. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Wesley può tirare un sospiro di sollievo dopo aver scoperto che gli esami non hanno rilevato lesioni alla caviglia.

Wesley e Dybala sono tornati in campo grazie a un recupero rapido, dopo che Wesley ha subito solo una forte contusione e Dybala ha superato i problemi muscolari.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Perché sarà Rubio, e non Vance, a partecipare alla Conferenza di Monaco (e in molti tirano un sospiro di sollievo); Sospiro di sollievo in MotoGP, è già pronto per il rientro: ai Test ci sarà; Sebastiani, sospiro di sollievo. Ciani: Non si vince tre volte al supplementare per caso. Foto; Il miglior smash burger d’Italia si mangia in una borgata all'estrema periferia di Roma?.

Roma, sospiro di sollievo per Wesley e Dybala: ecco l'esito degli esamiMERCATINI Mercatino dell'antiquariato di Ponte Milvio fino al 16 FEBBRAIO MOSTRE Alle Scuderie del Quirinale la mostra Tesori dei Faraoni fino al 03 MAGGIO ... virgilio.it

Roma, sospiro di sollievo per Wesley e Dybala. Recuperato KonéSolo una forte contusione per l'esterno, che era uscito zoppicante dalla partita contro il Napoli. Nulla di grave nemmeno per la Joya: sia lui che il brasiliano dovrebbero essere a disposizione con la ... msn.com

Socchiudiamo per un attimo gli occhi, tiriamo un bel sospiro di relax e col pensiero facciamo un indietro nel tempo di circa quattro secoli. Ci troviamo nella splendida Roma barocca del XVII secolo, quando camminando per strada non era raro imbattersi in Gia - facebook.com facebook