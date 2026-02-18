Bremer rassicura la Juventus | gli esami confermano l' assenza di infortuni gravi

Gleison Bremer ha lasciato il campo contro il Galatasaray a causa di un infortunio, ma gli esami medici hanno escluso danni gravi. La Juventus ha comunicato che gli esami hanno confermato solo una contrattura muscolare, rassicurando così i tifosi e lo staff tecnico. Bremer si è sottoposto a controlli approfonditi e ora sta seguendo un percorso di recupero. La società ha indicato che il difensore brasiliano potrebbe tornare in campo già nelle prossime settimane. La squadra si prepara a proseguire le partite senza ulteriori preoccupazioni.

Un sospiro di sollievo attraversa la Juve dopo l'aggiornamento medico su Gleison Bremer, costretto a lasciare il campo contro il Galatasaray al 34' minuto per un problema al flessore. Gli accertamenti svolti in giornata hanno fornito indicazioni chiare: esiti negativi e nessuna lesione muscolare. L'esito degli esami, comunicato dal J-Medical, ha escluso lesioni, strappi o stiramenti che avrebbero potuto compromette il finale di stagione. In un momento delicato della stagione, questa valutazione rappresenta una notizia significativa per la squadra e per lo staff tecnico, che dovrà gestire con cautela il percorso di recupero in vista degli impegni futuri. Infortuni Juventus, Conceicao e Kelly alla Continassa per gli esami strumentali: ci saranno contro il Sassuolo? Le ultimissimeGli esami strumentali svolti su Conceicao e Kelly non hanno evidenziato lesioni, ma la loro presenza contro il Sassuolo rimane incerta. Juventus, infortunio Bremer: l'esito degli esami e i tempi di recuperoUscito malconcio dalla sfida contro il Galatasaray, Bremer è attualmente al J Medical per sottoporsi ad esami strumentali. Juve: 'nessuna lesione per Bremer, sarà valutato quotidianamente'(ANSA) - TORINO, 18 FEB - La Juventus e Gleison Bremer possono tirare un sospiro di sollievo, gli esiti degli esami cui si è sottoposto al J Medical hanno dato esito negativo. Il brasiliano, quindi, n ... Bremer ammette un po' di stanchezza in zona mista ma rassicura l'ambiente sulle sue condizioni fisiche attuali. Il centrale ha spiegato di aver giocato sempre dopo il secondo infortunio e di gestire con attenzione il recupero.