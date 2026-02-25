Nel cuore di San Donato a Torino 32 nuovi alloggi per l’abitare solidale | investimento di 6milioni di euro

Un nuovo modello di abitare solidale prende forma nel cuore di San Donato a Torino. È stato inaugurato mercoledì 25 febbraio il nuovo spazio di cohousing sociale di via Vagnone che mette a disposizione 32 alloggi e una rete di servizi integrati per rispondere in modo concreto a necessità abitative e nuove forme di vulnerabilità della cittadinanza. L’intervento, realizzato in un immobile di proprietà comunale in Circoscrizione Quattro, conta 8 trilocali e 24 bilocali ed è il risultato di un investimento complessivo di 6milioni di euro, finanziato principalmente attraverso fondi Pon Metro e integrato da un mutuo stipulato con Cassa Depositi e Prestiti. Inoltre la struttura presenta due caratteristiche che la rendono anche tecnologicamente innovativa, almeno nel panorama degli housing sociali: la prima è la presenza di un controllo digitale da remoto sugli accessi all’edificio; la seconda è invece rappresentata dalla presenza di un impianto fotovoltaico, con benefici su costi di gestione ed emissioni inquinanti, per il quale sono già state avviate le procedure di richiesta di ingresso in una Comunità Energetica Rinnovabile. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

